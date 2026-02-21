Ученые предупредили об опасном явлении на Земле

На Земле усилилась естественная вибрация, известная как «резонанс Шумана». В последние недели наблюдалась «серия необычных всплесков», что вызывает вопросы о том, может ли это явление влиять на настроение и умственные способности людей. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на данные мониторинга космической погоды MeteoAgent.

Резонанс Шумана часто описывается как «сердцебиение» Земли — это стоячие электромагнитные волны сверхнизких частот, образующиеся между поверхностью планеты и ионосферой. Явление было обнаружено в 50-х годах прошлого века немецким физиком Винфридом Шуманом.

«Сервис для мониторинга космической погоды MeteoAgent сообщил о повышенных показателях резонанса Шумана в течение февраля, обозначая их как «высокие» и потенциально разрушительные, хотя эксперты предупреждают, что такие измерения могут колебаться естественным путём», — пишет издание.

Некоторые исследователи считают, что эти частоты пересекаются с паттернами мозговых волн человека, связанными со сном, расслаблением и концентрацией. Однако научных доказательств пока нет.

При этом в интернете уже появились сообщения, которые связывают всплески резонанса со звоном в ушах, мышечным напряжением, усталостью и затуманенностью сознания.

Daily Mail добавляет, что солнечные вспышки, геомагнитные бури и другие космические погодные явления могут нарушить магнитное поле Земли и изменить резонанс. Однако степень влияния этих процессов на здоровье человека остается дискуссионной.