Opera оцифровала историю интернета с 1995 года

Разработчики браузера Opera представили интерактивный портал Web Rewind, посвященный истории развития интернета. Запуск проекта приурочен к 30-летию браузера, которое компания отметит в 2026 году, сообщает портал «Хабр».

© Opera

Web Rewind представляет собой цифровой архив с хронологической структурой, охватывающей период с 1995 года. Пользователям доступна разбивка по годам с обзорами ключевых событий и технологических этапов: от эпохи dial-up и дискет до появления крупных онлайн-платформ и сервисов.

В числе отраженных в архиве вех значатся такие события, как запуск Google, развитие MySpace и Twitter, а также эволюция веб-технологий и пользовательских интерфейсов. Большинство представленных объектов интерактивны. Пользователи могут взаимодействовать с виртуальными элементами, например, в 1995 году можно нажимать на клавиатуру, мышку, вертеть компьютер.

В Opera подчёркивают, что проект ориентирован на демонстрацию технологической трансформации интернета за три десятилетия и отражает вклад браузеров в формирование современной цифровой среды.