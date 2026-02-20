Samsung представил оркестровый рингтон для Galaxy S26

Samsung Electronics объявила о выпуске новой версии своей фирменной мелодии звонка по умолчанию на 2026 год — Over The Horizon.

Тема этого года получила название «Саундтрек Земли» и призвана подчеркнуть красоту и величие нашей планеты через оркестровые аранжировки, а также передать идею устойчивого развития и гармонии человека с природой. По словам представителей компании, цель рингтона — не просто звонок, а аудиовпечатление, которое вдохновляет на заботу о планете.

Автором мелодии стала пианистка и композитор из Лос-Анджелеса Юнике Танзил. В 2024 году она опубликовала свою собственную аранжировку Over The Horizon в социальных сетях, после чего Samsung пригласила ее к сотрудничеству для создания обновленного рингтона для серии Galaxy S26.

Запись проходила в легендарной студии Abbey Road Studios и была исполнена Королевский филармонический оркестр. Мастеринг Dolby Atmos над исходным файлом выполнил звукорежиссер Джонатан Аллен, что позволило достичь объемного и насыщенного звучания на современных устройствах Samsung.

Стоит подчеркнуть, что Over The Horizon — это не статичная композиция: Samsung ежегодно обновляет и адаптирует мелодию, экспериментируя с жанрами, инструментами и акустикой, чтобы каждая версия отражала актуальные культурные и технологические тренды.

Кроме того, рингтон 2026 года подчеркивает актуальные экологические инициативы Samsung и служит своеобразным музыкальным манифестом бренда о бережном отношении к планете.