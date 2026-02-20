Названы риски использования ИИ для создания «умных городов»

Использование искусственного интеллекта (ИИ) и создание «умных городов» по всему миру может привести к безработице и утечке персональных данных жителей.

Об этом «Известиям» рассказал управляющий директор центра развития и безопасности ИИ Фонда «Сколково» Максим Мироненко.

«Хотя ИИ призван освободить людей от рутины, это также ведет к исчезновению целых профессий, связанных с обработкой документов, контролем и простым анализом. Возникает риск роста безработицы», — объяснил специалист.

По его словам, избежать этого удастся, если общество успеет переобучить живых специалистов и создать новые рабочие места.

Эксперт добавил, что «умные города» собирают огромное количество личных данных жителей, в числе которых информация о том, где люди находятся, на что они тратят свое время и даже как часто болеют. Это становится огромной мишенью для хакеров, которые могут использовать персональные данные в недобросовестных целях.

До этого в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что в России 55 регионов активно внедряют технологии искусственного интеллекта, реализуя концепции «умных городов» с целью оптимизации городской среды и повышения уровня комфорта для жителей. С помощью ИИ регионы решают различные задачи, в числе которых снижение количества ДТП, предотвращение аварий в коммунальной сфере, борьба с правонарушениями и повышение эффективности работы врачей, сотрудников правоохранительных органов и чиновников.