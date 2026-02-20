Спутниковая связь iPhone спасла попавших под лавину лыжников

Шесть лыжников, переживших сход лавины недалеко от озера Тахо (США) во вторник, смогли вызвать помощь с помощью функции Emergency SOS на iPhone, которая работает при помощи спутниковой связи. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

© Газета.Ru

Опция позволяет владельцам iPhone отправлять текстовые сообщения экстренным службам при отсутствии сотовой связи и Wi-Fi. По данным издания, пострадавшие поддерживали связь с офисом шерифа округа Невада в течение нескольких часов, пока координировались спасательные работы. Представитель службы по чрезвычайным ситуациям Калифорнии сообщил, что один из сотрудников на протяжении примерно четырех часов переписывался с гидом группы, передавая информацию в офис шерифа и согласовывая возможные действия спасателей.

Функция Emergency SOS доступна на iPhone 14 и более поздних моделях, а также на Apple Watch Ultra 3. Компания Apple предоставляет эту возможность бесплатно.

Ранее спутниковая связь уже помогала людям в экстренных ситуациях вне зоны покрытия сети, включая дорожно-транспортные происшествия и природные пожары. Сервис работает в Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Люксембурге, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Японии.