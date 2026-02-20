Спутниковая связь iPhone спасла попавших под лавину лыжников
Шесть лыжников, переживших сход лавины недалеко от озера Тахо (США) во вторник, смогли вызвать помощь с помощью функции Emergency SOS на iPhone, которая работает при помощи спутниковой связи. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Опция позволяет владельцам iPhone отправлять текстовые сообщения экстренным службам при отсутствии сотовой связи и Wi-Fi. По данным издания, пострадавшие поддерживали связь с офисом шерифа округа Невада в течение нескольких часов, пока координировались спасательные работы. Представитель службы по чрезвычайным ситуациям Калифорнии сообщил, что один из сотрудников на протяжении примерно четырех часов переписывался с гидом группы, передавая информацию в офис шерифа и согласовывая возможные действия спасателей.
Функция Emergency SOS доступна на iPhone 14 и более поздних моделях, а также на Apple Watch Ultra 3. Компания Apple предоставляет эту возможность бесплатно.
Ранее спутниковая связь уже помогала людям в экстренных ситуациях вне зоны покрытия сети, включая дорожно-транспортные происшествия и природные пожары. Сервис работает в Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Люксембурге, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Японии.