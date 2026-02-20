В Антарктике Россия работает на равных

22 февраля исполняется 58 лет со дня создания российской антарктической станции Беллинсгаузен, названной в честь великого русского мореплавателя и руководителя экспедиции, которая 28 января 1820 года на двух парусных шлюпах "Восток" и "Мирный" открыла шестой континент и нанесла на глобус 29 островов. 13 февраля отмечалось 70-летие основания самой первой научной базы на ледяном материке - Мирный. С этой даты стартует отсчет регулярных отечественных изысканий в данном регионе.

На начальном этапе деятельность полярников была направлена на возведение инфраструктуры, необходимой для сбора сведений о природных процессах в Антарктике. На картах появились новые географические объекты. Многие горы, бухты, заливы, мысы, побережья и озера получили русские названия. Благодаря строительству последующих станций советские ученые обрели доступ к информации практически со всего континента, что способствовало становлению СССР в качестве ведущей державы в исследовании ледяного материка.

Российские специалисты продолжают вносить весомый вклад в изучение южной полярной области Земли. Сотрудники ААНИИ активно участвуют в международных проектах, реализуемых на станциях стран БРИКС, делятся опытом в области мониторинга многолетней мерзлоты, ледникового покрова и биологического разнообразия. Такие инициативы открывают перспективы для изысканий, стимулируют развитие научных школ, укрепляют доверие между государствами.

Ученые со всего мира приезжают в Антарктику, чтобы заниматься важнейшими вопросами, касающимися изменения климата, таяния льдов, динамики популяции пингвинов, экологического состояния мирового океана. Важно, что там неизменно царит атмосфера товарищества и взаимопомощи. Полярники всегда радушно встречают соседей и гостей, вместе отмечают праздники своих народов.

Антарктида не разделена государственными границами и не имеет национальной принадлежности. Все страны работают там на равных, соблюдая документ, провозгласивший использование этой территории для мира и науки - Договор об Антарктике. Примечательно, что штаб-квартира его Секретариата располагается в Буэнос-Айресе.

Россия широко представлена на ледяном материке. Под руководством Российской антарктической экспедиции, работу которой обеспечивает ААНИИ, на Южном континенте функционируют десять станций, пять из которых - круглогодично. Наиболее известная из них - Восток - расположена на полюсе холода, где был официально зарегистрирован температурный минимум - минус 89,2 градусов Цельсия. Ее часто называют прообразом будущей базы на Луне или Марсе.

Здесь ученые получают образцы древнего льда возрастом 1,2 миллиона лет, хранящие информацию об изменениях климата на Земле. Непосредственно под станцией и ледником толщиной около 4 километров скрыто реликтовое озеро Восток площадью около 16 тысяч квадратных километров. Отечественные специалисты достигли поверхности данного водоема в 2012 году, а в настоящее время разрабатывают технологию, которая позволит исследовать его, сохраняя уникальную экосистему. Пожалуй, это один из самых необычных и амбициозных проектов в мире.

Большое значение имеет развернутая в ноябре 2025 года знаменитым российским путешественником Федором Конюховым первая в мире одиночная антарктическая станция на острове Смоленск (Ливингстон). Уникальность инициативы в том, что на Южном континенте на сезонной и постоянной основе действуют около 90 станций, но нет ни одной подобной. Цель экспедиции заключается в проведении научных опытов по определению содержания микропластика в прибрежных водах и уровня загрязнения воздуха, а также в сохранении отражающей вклад отечественных путешественников русскоязычной топонимики, которая включает географические названия, связанные с именами российских полярников (моря Лазарева, Сомова), кораблей ("Восток", "Мирный") и городов.

В Антарктике активно развивается взаимодействие между учеными России и стран Латинской Америки. Совместные инициативы, обмен данными и координация исследований позволяют получать наиболее полную картину происходящих процессов. Открытость и партнерство способствуют ускорению научного прогресса и повышению эффективности реализуемых кампаний. В целях углубления сотрудничества руководители ААНИИ в 2025 году посетили ряд государств ЛАКБ, включая Аргентинскую Республику, и провели встречи с представителями национальных полярных программ.

В начале 2025 года завершилась Международная антарктическая вдольбереговая кругосветная экспедиция (International Antarctic Coastal Circumnavigation Expedition 2024-2025, ICCE). На борту российского судна "Академик Трешников" работали 57 специалистов из России, Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, Перу и Чили. За 69 дней ученые преодолели более 13 тысяч морских миль, обогнули Антарктиду, побывали на восьми антарктических станциях, осуществили десятки научных изысканий. Программа исследований была направлена на комплексное изучение природной среды Южного континента, актуализацию данных о ее состоянии, особенно ледяного покрова.

Интернациональная команда успешно справилась с поставленными задачами. Были отобраны 90 метров керна льда, несколько тысяч проб морской воды, а также многочисленные образцы почв, грунта, донного осадка. Анализ полученных материалов будет отражен в серии совместных научных публикаций.

Углубление сотрудничества в Антарктике позволяет не только улучшать понимание глобальных изменений природной среды, но и формировать единые подходы к решению экологических и климатических вызовов. Россия намерена и впредь вносить весомый вклад в международную исследовательскую деятельность, поддерживая диалог и обмен знаниями с зарубежными коллегами.