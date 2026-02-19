$76.6490.17

PsyPost: свидетельств того, что Эйнштейн когда-либо сдавал тест IQ, не существует

Газета.Ru

Если набрать в поиске «самый умный человек в истории», чаще всего появляется имя Альберт Эйнштейн. Его образ стал символом гениальности, а в популярных источниках регулярно встречается утверждение, что его IQ равнялся 160, 190 или даже более 200 баллов. Однако научных подтверждений этому нет. Об этом сообщает портал PsyPost.

Развеян миф об IQ Эйнштейна
© Global Look Press

Эйнштейн родился в 1879 году и прославился созданием теории относительности. В 1905 году — «чудесном году» — он опубликовал четыре работы, включая статью с формулой E=mc². Позже он получил Нобелевскую премию за объяснение фотоэффекта. Его идеи легли в основу современных технологий — от GPS до лазеров.

Но проходил ли он тест IQ? По данным психолога Рассела Т. Уорна, никаких свидетельств того, что Эйнштейн когда-либо сдавал подобный тест, не существует. Первые стандартизированные тесты интеллекта появились в начале XX века, когда ученый уже был взрослым и признанным физиком. В архивах и биографиях нет упоминаний о его участии в психометрических оценках.

Откуда же взялись цифры? Исторический анализ показывает, что оценки IQ Эйнштейна — это журналистские догадки середины XX века. В разные годы ему приписывали 192, 205 и даже 207 баллов. Разброс значений говорит о том, что эти цифры не основаны на реальных данных. Современная «консенсусная» цифра 160 — тоже лишь предположение.

Психологи подчеркивают: выдающиеся достижения в физике не обязательно означают максимальные показатели по всем разделам теста IQ. Интеллектуальные тесты измеряют широкий спектр навыков — от словарного запаса до скорости обработки информации. Гениальность в конкретной области — не то же самое, что общий балл по шкале.

Интерес добавляет и изучение мозга ученого. После смерти Эйнштейна его мозг исследовали анатомы. Оказалось, что по весу он не отличался от среднего. Однако строение теменных долей — зон, связанных с пространственным и математическим мышлением, — имело необычные особенности. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet, показало увеличенную ширину этих областей и нетипичную конфигурацию борозд. Ученые предположили, что это могло способствовать его выдающимся способностям к визуализации и абстрактному мышлению.

Сам Эйнштейн говорил, что мыслит не словами, а образами и знаками. Его знаменитые мысленные эксперименты — например, представление погони за лучом света — подтверждают эту особенность.

Однако даже анатомические данные не позволяют вывести точный «балл гениальности». Многие исследователи отмечают: после определенного уровня высокий IQ перестает быть главным фактором успеха. Важнее становятся креативность, настойчивость и способность мыслить нестандартно.

Ранее была названа простая привычка, снижающая риск деменции почти на 40%.