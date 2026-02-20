Рассекречена спецпрограмма ЦРУ и MI5 по прослушке телевизоров Samsung

Портал WikiLeaks опубликовал массив секретных документов, в которых раскрываются предполагаемые методы кибервзлома, использовавшиеся ЦРУ. Среди них описывается инструмент для взлома смарт-телевизоров Samsung, позволяющий прослушивать разговоры пользователей через встроенные микрофоны. Об этом сообщает издание Mashable.

Согласно опубликованным материалам, программа получила название Weeping Angel – «Плачущий ангел». Как утверждается, она позволяла переводить телевизоры в режим «Fake-Off», при котором устройство выглядит выключенным, но фактически продолжает работать. В этом состоянии микрофон оставался активным, что давало возможность прослушивать разговоры людей, находящихся поблизости.

WikiLeaks заявляет, что инструмент был разработан ЦРУ совместно с британской службой внутренней безопасности MI5. Название программы отсылает к персонажам британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», где «Плачущие ангелы» – существа, способные двигаться лишь тогда, когда на них никто не смотрит. В опубликованных документах проводится параллель с телевизором, который, по версии источника, представляет наибольшую опасность именно тогда, когда зрители считают его выключенным.

В документах подробно описываются предполагаемые технические уязвимости и методы эксплуатации устройств.