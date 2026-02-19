iPhone 17 снова подешевел в России

Стоимость iPhone 17 упала на российском рынке до новой рекордной отметки. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

В начале февраля авторы медиа фиксировали, что базовый смартфон Apple можно купить за 70 тысяч рублей. В середине месяца журналисты заметили, что iPhone 17 снова подешевел — его минимальная стоимость на маркетплейсах упала до 67 тысяч рублей.

«Цена iPhone 17 продолжает стремительно падать в России», — подчеркнули специалисты.

При этом в декабре аппарат продавали за 82 тысячи рублей, а на старте продаж — в сентября 2025 года — стоимость смартфона составляла 110 тысяч рублей. Журналисты издания рекомендовали приобретать устройство в мелких офлайн-магазинах, где аппарат стоит немного дешевле, чем в онлайн-точках продажи.

Новый iPhone 17 получил три значительных отличия от предшественника iPhone 16 — он имеет экран с поддержкой частоты 120 герц, минимум 256 гигабайт встроенной памяти и двойную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. Также смартфон вышел с чипом A19, 8 гигабайтами оперативной памяти и аккумулятором емкостью 3692 миллиампер-часов.

В конце января стало известно, что на российском рынке подешевел флагманский смартфон Apple. Стоимость iPhone 17 Pro снизилась до 95 тысяч рублей.