Смартфоны Google Pixel 9 получили «бесшовную» передачу файлов с AirDrop

Google расширила поддержку передачи файлов через AirDrop на смартфоны Pixel 9. Ранее такая возможность появилась у Pixel 10.

Теперь владельцы Pixel 9 (за исключением бюджетного Pixel 9A) могут отправлять и получать файлы с устройств Apple — iPhone, iPad и Mac. На стороне Apple файлы отображаются как обычная передача через AirDrop, на Android используется Quick Share.

Чтобы передача сработала, устройство Apple должно быть доступно для обнаружения. Pixel также нужно перевести в режим приёма или сделать его видимым для всех. После этого достаточно подтвердить получение файла — обмен завершён.

Почему Pixel 9A не получил эту функцию, в Google не уточнили. Представитель компании лишь отметил, что в будущем поддержку могут расширить на другие устройства Android.