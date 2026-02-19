Прообраз МКС: 40 лет назад на орбиту отправился первый модуль станции «Мир»

Сегодня уже мало кто вспоминает, что СССР был лидером в создании орбитальных космических станций, существенно опередив в этом США. Вначале это были одномодульные «Салюты», а затем – многомодульная станция «Мир».

Успешный вывод на орбиту базового блока советского орбитального комплекса «Мир» состоялся 20 февраля 1986 года. В космос с космодрома Байконур этот модуль вывела ракета-носитель «Протон-К».

С запуском первого блока станции очень спешили, потому что надо было стартовать, и стартовать успешно, до начала 27-го съезда КПСС, который открывался 25 февраля. Кто не знает, КПСС – это Коммунистическая партия Советского Союза. Задание было ответственным, и специалисты ракетно-космической отрасли не подвели.

Новая станция третьего поколения должна была стать первой, состоящей из нескольких модулей, в отличие от ранее работавших одномодульных.

А последней станцией второго поколения был «Салют-7». Незадолго до начала истории «Мира», в августе 1986 года мы законсервировали эту нашу орбитальную станцию. И уже 22 августа 1986 года перевели её на круговую орбиту высотой 480 км. Предполагалось, что на этой орбите станция будет летать несколько лет. За такое время планировалось определить её судьбу. Однако, из-за высокой активности Солнца и, как следствие, повышенной плотности атмосферы, «Салют-7» сошёл с орбиты и сгорел в плотных слоях воздуха раньше расчетного срока - 7 февраля 1991 года.

Базовым модулем станции «Мир» фактически стала оснащённая дополнительным оборудованием станция «Салют-7», под названием «Салют-8». Еще «Мир» имел название «Долговременная орбитальная станция» - ДОС-6. Затем в течение следующих 10 лет к «Миру» были присоединены еще 6 модулей, которые дополняли друг друга и расширяли область экспериментов и наблюдений, которых можно было осуществлять на орбитальном комплексе.

Базовый блок был предназначен для создания условий работы и отдыха экипажа до шести человек. Кроме того, для управления работой бортовых систем, снабжения электроэнергией, обеспечения радиосвязи, передачи телеметрической информации, телевизионных изображений, приёма командной информации.

Его оборудование обеспечивало управление ориентацией, коррекцию орбиты, сближение и стыковку целевых модулей и транспортных кораблей. И, кроме того, поддерживало заданные параметры атмосферы в жилом объёме и температурный режим конструкции, приборов и устройств.

И, наконец, обеспечивались условия для выхода космонавтов в открытое космическое пространство, проведения научных и прикладных исследований и экспериментов с использованием доставляемой с Земли целевой аппаратуры.

Стартовая масса базового блока - 20,9 т. Длина корпуса - 13,13 м, максимальный диаметр - 4,35 м, объём герметичных отсеков - 90 кубических метров, свободный объём - 76 кубических метров. Конструкция этого модуля включала три герметичных отсека: переходный, рабочий и переходную камеру, а также негерметичный агрегатный отсек.

Переходный отсек предназначался для последующей стыковки четырех модулей комплекса и перехода членов экспедиции, а также служил в качестве шлюзового отсека при выходе космонавтов в открытый космос.

В рабочем отсеке размещалось основное оборудование и бортовые системы, обеспечивающие условия для жизни и работы экипажа. Эта конструкция делилась на две зоны: жилую и приборную.

Для удобства космонавтов были оборудованы две индивидуальные каюты и общая кают-компания с рабочим столом, устройствами для подогрева воды и пищи, беговая дорожка и велоэргометр.

Переходная камера обеспечивала стыковку с «Миром» транспортных кораблей и модулей. Агрегатный отсек цилиндрической формы окружал переходную камеру и служил для размещения агрегатов объединенной двигательной установки.

Установка включала два корректирующих двигателя, за счёт чего обеспечивалось резервирование. Это были жидкостные ракетные двигатели тягой 300 кг, созданные в КБ химического машиностроения им. А.М.Исаева. Кроме того, было четыре блока с восемью двигателями ориентации в каждом, по 13 кг тяги, разработки НИИ машиностроения, четыре бака для горючего и окислителя и восемь баллонов со сжатым азотом.

Снаружи агрегатного отсека располагались антенные системы, радиотехнические системы управления и связи, телевизионные, системы телефонно-телеграфной связи, аппаратуры радиоконтроля орбиты, датчики ориентации по Солнцу, бортовые огни, поручни и другие устройства.

Первый пилотируемый полет на «Мир» состоялся с 15 марта по 5 мая 1986 года. Тогда на станцию на «Союзе Т-15» прибыли командир Леонид Кизим и бортинженер Владимир Соловьев. Они выполнили расконсервацию модуля, проверили работоспособность всех его систем во всех режимах.

В отличие от прежних одномодульных «Салютов», каждый из которых работал 1−4 года, станция «Мир» стала настоящей платформой для долговременного космического обитания. Она имела массу 130 тонн. Здесь могли одновременно работать до шести космонавтов, которые проводили десятки экспериментов в условиях микрогравитации - от биомедицины до материаловедения.

Впервые была применена связь через спутники-ретрансляторы «Луч», позволявшая иметь контакты с Землей почти круглосуточно. Комплекс получил цифровую систему управления и мощные гиродины – силовые гироскопы - для ориентации станции без расхода топлива.

Особое значение имели новые технологии, обеспечивающие автономность. Это были регенерация воды и кислорода, переработка конденсата и мочи, стабильное терморегулирование.

Все это сделало «Мир» надежной базой для длительных экспедиций и уникальных экспериментов, которые раньше были невозможны.

Главной особенностью стал модульный принцип построения станции. Её конструкция позволяла постепенно расширять ее возможности за счет присоединения новых научных блоков.

Таким образом, станция «Мир» стала первой в мире крупнейшей орбитальной научной платформой своего времени и более 15 лет использовалась как долговременный пилотируемый исследовательский комплекс.