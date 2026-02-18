Google представила Pixel 10a с минимальными изменениями

Компания Google представила бюджетный смартфон Pixel 10a, который практически не отличается от предшественника. Об этом сообщает Rozetked.

Смартфон оснащен 6,3-дюймовым P-OLED-дисплеем с разрешением 2424х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость увеличена до 3000 нит против 2700 нит у предыдущей модели. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 7i вместо Gorilla Glass 3.

За производительность Pixel 10a отвечает фирменный чип Tensor G4, который использовался в прошлогодней версии. В смартфоне также предусмотрено 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ.

Основная камера с разрешением 48 Мп дополнена 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем. Визуально задняя панель была немного изменена — объективы теперь установлены вровень с корпусом и не выпирают.

Аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. По заявлению производителя, была переработана внутренняя компоновка, что упростит ремонт гаджета.

Google Pixel 10a предлагается в четырех цветах по цене от $499 (около 38 тыс. руб.).