Эксперт рассказал, опасен ли «гравитационный удар» от парада планет

28 февраля жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — так называемый парад планет. В небольшом секторе неба окажутся сразу шесть планет Солнечной системы: Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Часть из них будет видна без специальных приборов. Как объяснил эксперт в области астрономии Пермский политех Евгений Бурмистров, речь идет не о настоящем «выстраивании в линию», а об оптическом эффекте. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Явление, называемое выравниванием, происходит, когда ряд крупных объектов Солнечной системы размещаются в узком секторе неба. Планеты вращаются вокруг Солнца почти в одной плоскости — эклиптике, которая с Земли выглядит как дуга. Когда они оказываются вдоль нее, создается впечатление, что они выстроились в линию, хотя на самом деле расстояния между ними составляют миллионы километров», — рассказал ученый.

Астрономы различают малые, большие и полные парады планет. Если в одном секторе оказываются четыре планеты — это малый парад, который происходит сравнительно часто. Пять или шесть — большой, более редкий и зрелищный. Полным называют выравнивание всех планет.

По словам эксперта, 28 февраля будут доступны для наблюдения Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер — их можно увидеть невооруженным глазом при ясной погоде. Для наблюдения Урана понадобится бинокль, а Нептуна — телескоп. Планеты расположатся вдоль изогнутой линии в нескольких созвездиях: Меркурий, Сатурн и Нептун — в Рыбах, Венера — в Водолее, Уран — в Тельце, Юпитер — в Близнецах.

При этом ученый подчеркнул, что опасаться «гравитационного удара» не стоит.

«Существует устойчивый миф, что парад планет может вызвать землетрясения или цунами. Однако важны масса и расстояние. Даже если сложить гравитационное воздействие всех планет, оно будет ничтожно по сравнению с влиянием Луны и Солнца. Луна ежедневно вызывает приливы и отливы, а остальные планеты слишком далеки, чтобы повлиять на Землю», — пояснил Бурмистров.

Лучшее время для наблюдений зависит от региона и погодных условий. В целом период оптимальной видимости продлится с 25 февраля по 2 марта, а 28 февраля считается усредненной датой максимальной наглядности для многих регионов, включая Россию.

Эксперт напомнил, что наблюдать планеты следует не ранее чем через 30 минут после захода Солнца, особенно при использовании оптических приборов. В конце февраля почти полная Луна может помешать увидеть самые тусклые объекты, поэтому для наблюдений лучше выбирать места с открытым горизонтом и минимальной засветкой.

По словам ученого, научная ценность парада планет прежде всего образовательная и эстетическая: такие события позволяют наглядно увидеть устройство Солнечной системы и напомнить о том, что все планеты движутся в единой космической плоскости.