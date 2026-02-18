В Антарктиде впервые замечена акула

Неожиданная находка в глубинах Южного океана поставила под сомнение устоявшееся представление о том, что акулы не обитают в антарктических водах. Крупную спящую акулу длиной 3–4 метра сняли на видео у Южных Шетландских островов — значительно южнее, чем когда-либо прежде фиксировали представителей этого отряда. Об этом сообщает портал The Independent.

Съемка была выполнена камерой Центра глубоководных исследований Minderoo–UWA, работающего при Университете Западной Австралии. Устройство находилось на глубине около 490 метров, где температура воды составляла всего 1,27 °C.

«Мы не ожидали увидеть акул, потому что существует общее правило: в Антарктике акул нет. И это не маленькая особь — это настоящая махина», — рассказал директор центра Алан Джеймисон.

По его словам, в научной литературе нет подтвержденных данных о встречах акул в пределах Южного океана — акватории южнее 60-й параллели. Независимый эксперт, биолог-консервационист Питер Кайн из Университет Чарльза Дарвина, также отметил, что столь южных регистраций ранее не было.

На кадрах видно, как акула медленно движется над безжизненным морским дном. В поле зрения попадает и скат — родственник акул, внешне напоминающий ската-хвостокола. Его присутствие ученых не удивило: ареал скатов давно известен и включает южные широты.

Исследователи предполагают, что спящие акулы могли обитать в Антарктике и раньше, но оставались незамеченными из-за труднодоступности региона. Южный океан отличается выраженной стратификацией: холодные плотные воды снизу плохо перемешиваются с более пресными водами от таяния льдов. На глубине около 500 метров формируется относительно «теплый» слой, где и находилась акула.

По мнению Джеймисона, такие акулы могут питаться тушами китов, гигантских кальмаров и других крупных морских животных, опускающихся на дно. Однако наблюдений крайне мало: камеры на нужной глубине работают только в летние месяцы Южного полушария — с декабря по февраль.

Ученые не исключают, что изменения климата и потепление океанов могут влиять на распределение хищников, но данных о сдвигах ареалов в районе Антарктики пока недостаточно.