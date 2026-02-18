Telegram пообещали не ограничивать в зоне СВО

Власти России пока не планируют ограничивать работу мессенджера Telegram в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом, как пишут «Ведомости», сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Он отметил, что в перспективе рассчитывает на переход военных на отечественные сервисы.

«Но мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы», – сказал Шадаев.

Министр пояснил, что в начале спецоперации Telegram активно использовался военными как относительно анонимный канал связи. Сейчас, по его словам, есть множество подтверждений того, что доступ к переписке в мессенджере могут получать иностранные спецслужбы и использовать эту информацию в рамках боевых действий против российских вооруженных сил.

Шадаев также заявил, что решение о замедлении работы Telegram было принято Роскомнадзором из-за систематического невыполнения требований российского законодательства. По его данным, с 2022 года с использованием этого сервиса было совершено более 150 тысяч преступлений. Он добавил, что после ограничения голосовых вызовов в Telegram количество мошеннических звонков снизилось.