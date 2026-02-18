Вселенной приходит конец: космос сожмется и исчезнет навсегда

Новые научные данные показывают, что нынешнее расширение Вселенной не будет вечным – она сожмется и исчезнет навсегда.

© vse42.ru

Физик из Корнеллского университета Генри Тай отмечает – ранее считалось, что космос будет расширяться бесконечно. Однако обновленные наблюдения указывают на то, что космологическая постоянная может быть отрицательной, а значит, конечная судьба Вселенной – коллапс.

Сейчас возраст Вселенной оценивается в 13,8 миллиарда лет, а ее максимальный размер будет достигнут через 11 миллиардов лет. Весь процесс – от начала сжатия до конца – займет примерно 20 миллиардов лет. В итоге это приведет к так называемому "Большому хрусту", сообщает Science XXI.

Раскрыта ранее неизвестная особенность спутника Сатурна

Исследователи отмечают, что темная энергия, на которую приходится около 68% массы и энергии Вселенной, ведет себя сложнее, чем считалось ранее.