Верховный суд РФ оставил в силе «бесконечный» штраф Google

Верховный суд России (ВС РФ) оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших текущие требования российских телеканалов к дочерней компании Google ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.

Уточняется, что требования 13 телеканалов и еще трех медиа к российской «дочке» Google основаны на решениях судов, обязавших разблокировать их YouTube-каналы. Долг связан с неисполнением Google обязательств по восстановлению аккаунтов российских СМИ на видеохостинге.

Изучив кассационную жалобу Google International LLC, материнской компании «Гугла», судья ВС РФ Сергей Самуйлов не нашел оснований для пересмотра этого вопроса Судебной коллегией по экономическим спорам.

В январе 2025 года корпорация Google оспорила в Международном арбитражном суде в Великобритании российский штраф в два ундециллиона рублей. Суд охарактеризовал действия российской стороны как «согласованную стратегию международного принуждения». В связи с этим штраф был признан неправомерным.

Около двух лет назад в России стартовала системная политика замедления работы YouTube, что к осени вынудило большинство пользователей прибегать к специальным сервисам для просмотра контента. Ограничения вводились неравномерно, и часть интернет-провайдеров продолжала обеспечивать относительно стабильный доступ.