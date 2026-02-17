В Госдуме сравнили Telegram с запрещенным веществом

В случае полного запрета мессенджера Telegram у пользователей «возникнет ломка». Она пройдет, так как в России есть мессенджер MAX.

Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Это как наркотик, к которому привыкают, и если отмена происходит наркотика или запрет, то возникает ломка», — сказал депутат в интервью Газете.ru.

Матвейчев настоял на переходе в отечественный мессенджер MAX.

С 10 февраля 2026 года в России началось замедление мессенджера Telegram, в связи с несоблюдением приложения законодательства РФ. Согласно данным СМИ, Роскомнадзор якобы планирует приступить к полной блокировке мессенджера на территории РФ с 1 апреля 2026 года. Однако сам РКН уточнил, что «ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».