Провайдеры получат право отключать интернет некоторым абонентам

Минцифры вводит новый проект, дающий право российским операторам связи отключать пользователям домашний интернет за отказ пускать мастера в помещение для замены технологии абонентской линии с медной на оптоволоконную.

Об этом свидетельствуют изменения в правилах оказания услуг связи по передаче данных.

«Документ наделяет провайдеров правом в одностороннем порядке менять технологию абонентской линии с медной на волоконно-оптическую», — говорится в материале РБК.

Уточняется, что провайдер обязан отправить абоненту уведомление о плановой замене линии не менее чем за 90 дней до начала работ.

С 17 февраля 2026 года вступает законопроект, который обязывает российских операторов мобильной связи временно приостанавливать обслуживание пользователей по запросу ФСБ. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты парламента. Авторы законопроекта утверждают, что изменения вводятся «в целях защиты граждан и государства от угроз безопасности».