Какая гора на Земле самая древняя

Современная геология рассматривает горные системы как временные структуры, если говорить о них в масштабе геологической истории. Они не являются статичными объектами — это динамические образования. Ни один горный хребет не сохраняет первоначальную форму на протяжении миллиардов лет. Можно ли тогда определить самую древнюю гору на Земле? И если да, то как? Ответы — в материале «‎Рамблера».

Динамическая природа горообразования

Формирование гор связано прежде всего с тектоникой литосферных плит. Столкновения континентальных блоков, субдукция, рифтогенез и связанные с ними деформации приводят к утолщению коры и подъему горных массивов. Однако орогенез никогда не является конечной стадией. Как только структура формируется, начинают действовать процессы разрушения.

Эрозия, обусловленная климатическими факторами и гравитационной нестабильностью, постепенно снижает высоты. Одновременно тектонические силы могут вызывать дальнейшие деформации, включая разломы, складчатость и метаморфизм. В результате горные системы представляют собой не фиксированные объекты, а эволюционирующие геологические комплексы.

В масштабе миллиардов лет земная поверхность подвергается радикальной переработке. Даже самые устойчивые горные структуры со временем разрушаются почти полностью. Длительное выветривание приводит к сглаживанию рельефа, а тектонические процессы могут заново деформировать древние комплексы.

В результате геология не оперирует понятием горы возрастом в миллиарды лет как морфологического объекта. На таких временных интервалах речь идет уже о сохранности фрагментов древней коры.

Возраст рельефа и возраст пород

Принципиальное различие в геологии проводится между возрастом формы рельефа и возрастом материала. Морфология горы — вершины, хребты, склоны — может быть значительно моложе пород, из которых она сложена.

Возраст пород определяется радиометрическими методами, основанными на распаде радиоактивных изотопов. Эти измерения позволяют установить время кристаллизации минералов или последующих метаморфических событий. В то же время возраст орогенеза фиксирует период, когда происходили основные деформации и поднятие структуры.

Именно поэтому отдельная гора редко имеет единый возраст. Она может включать породы разных эпох и переживать несколько тектонических циклов.

Можно ли выделить одну самую древнюю гору?

В строгом научном смысле подобная формулировка некорректна. Горы как формы рельефа постоянно изменяются. Их геологическая история фиксируется через возраст пород и этапы орогенеза, а не через возраст вершины. Корректнее говорить о древнейших орогенах или древнейших сохранившихся фрагментах коры.

Древнейшие орогены планеты

Возраст горной системы нередко отражается в ее геоморфологических характеристиках. Молодые орогены отличаются резкой расчлененностью рельефа, высокими градиентами высот и тектонической активностью. Древние системы демонстрируют сильно разрушенные формы и меньшие относительные высоты. Так, на сегодняшний день можно выделить сразу две горные системы, сформированные в глубокой древности и сохранившие признаки орогенеза.

1. Аппалачи

Аппалачи относятся к числу наиболее изученных древних орогенов. Их формирование связано с серией тектонических событий палеозоя, начавшихся более 480 миллионов лет назад. Столкновения древних континентов, включая формирование суперконтинента Пангея, привели к масштабному поднятию.

Современный облик Аппалачей — результат продолжительной эрозии. Их сравнительно небольшие высоты не отражают первоначальной геометрии, которая, по оценкам, могла быть сопоставима с молодыми альпийскими системами.

2. Урал

Уральские горы представляют собой еще один пример древнего орогенеза. Его формирование происходило в позднем палеозое, приблизительно 250–300 миллионов лет назад, в результате столкновения Восточно-Европейской и Сибирской платформ. Как и в случае с Аппалачами, современные морфологические характеристики Урала являются следствием многомиллионных процессов разрушения.

Древнейшие породы Земли

Если же рассматривать возраст геологических материалов, древнейшие известные комплексы земной коры имеют возраст свыше 3,5–4 миллиардов лет. К ним относятся, например, структуры Канадского щита и Барбертонского зеленого пояса.

Однако такие образования не являются горами в привычном геоморфологическом смысле. Они представляют собой стабилизированные участки древней континентальной коры, подвергшиеся многократной тектонической переработке.

Таким образом, с позиции современной геологии ни одна гора не может считаться «древней» в абсолютном временном масштабе. Земная поверхность представляет собой динамическую систему, где орогенез и эрозия непрерывно перерабатывают рельеф.

Поэтому речь может идти либо о древнейших горных системах, сформированных сотни миллионов лет назад, либо о древнейших породах земной коры, возраст которых исчисляется миллиардами лет. Эти категории не тождественны, но именно они отражают реальную эволюцию планеты.

