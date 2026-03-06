В геноме человека обнаружили «призраков»

«Призрачная линия» — термин, который звучит как что-то паранормальное. Но он действительно используется в науке, потому что не так давно генетика открыла совершенно новый аспект человеческой эволюции. Портал livescience.com рассказал, что собой представляют призрачные линии и почему они привлекают интерес ученых.

© Unsplash

Призрачными линиями в палеонтологии называют вымершие виды, которые не оставили после себя ископаемых, но чьи следы можно найти в геномах многих живых существ, включая людей и прочих приматов.

Если говорить о животных в целом, то призрачные линии, чаще всего, находят по случайности. К примеру, эволюционные генетики из Стокгольмского университета занимались исследованием древней ДНК, изъятой из замерзших окаменелостей ледникового периода. Они хотели рассмотреть мамонтов — но в итоге нашли ряд древних популяций, которые были опознаны лишь по генетическому признаку.

Призрачные линии намекают на то, что генетическое разнообразие (широта наследуемых черт внутри популяции) было выше в последнем ледниковом периоде, чем сегодня. По крайней мере, такой вывод можно сделать по арктическим животным — почти у всех из них было большее разнообразие в прошлом.

Но призрачные линии слишком важны, чтобы оставлять их открытие на волю случая. «Призраки» человеческой эволюции особенно интересны ученым, поскольку они раскрывают куда более сложную историю развития человека, чем мы думали прежде. Гены наших вымерших предков, по сути, совершили прорыв в исследовании миллионов лет человеческой эволюции.

Раньше большинство ученых считали, что человеческая эволюция прогрессировала со стабильными темпами по хорошо изученным этапам, и кульминацией было появление Homo sapiens в Африке примерно 300 000 назад. Постепенно они заменили собой все прочие формы людей, несмотря на ограниченное межвидовое размножение. Однако генетические анализы, проведенные на протяжении последних 20 лет, вскрыли следы нескольких призрачных линий — как в геноме ныне живущих людей, так и в древней ДНК, взятой с ископаемых.

Данные линии — отголоски архаичных групп, которые существовали сотни, возможно даже миллионы лет, но совершенно не оставили после себя материальных следов. Благодаря подобным открытиям древо человеческой эволюции разрослось и стало менее четким — и оно продолжает расти по сей день. Но теперь, если ДНК на каком-либо артефакте или ископаемой находке соответствует призрачной линии, она официально перестает быть призрачной. Это важное направление научной деятельности для палеонтологов, поскольку оно помогает закрывать пробелы в нашем понимании эволюции.

Но особый интерес для палеоантропологии представляет т.н. группа «супер-архаичных» гомининов, которые известны лишь по генам. Их призрачная линия отделилась от генеалогического древа современных людей, неандертальцев и денисовцев примерно 1,8-2 млн лет назад. Примерно тогда же, когда Homo erectus стал доминирующим видом в Африке.

Ученые открыли существование этой супер-архаичной линии благодаря следам в геноме неандертальцев, денисовцев и Homo sapiens, но картину осложняет межвидовое размножение. Из-за этого найти последнего общего предка трех видов тяжело. Есть генетические подтверждения того, что денисовцы как минимум дважды сталкивались с таинственными гомининами, вследствие чего в их геноме содержится сравнительно высокий процент «призрачных генов».