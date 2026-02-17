В Госдуме призвали не пугать россиян блокировкой Telegram

Важно не пугать россиян заявлениями о якобы неизбежной блокировке мессенджера Telegram с конкретной датой, а трезво наблюдать за развитием ситуации.

Об этом во вторник, 17 февраля, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

— Первые шаги со стороны Telegram есть, но впереди — серьезная работа по выстраиванию прозрачной и устойчивой модели взаимодействия с российскими требованиями. Давайте посмотрим на факты и динамику в перспективе, — высказался парламентарий.

Он подчеркнул, что такие решения должны принимать «не под давлением слухов», а на основе реальных изменений и уровня безопасности россиян. По словам Немкина, Россия открыта к работе с любыми интернет-платформами, но при условии соблюдения российского законодательства, защиты персональных данных граждан, а также противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Telegram якобы могут полностью заблокировать 1 апреля — с этого дня Роскомнадзор якобы намерен приступить к введению ограничений по аналогии с Instagram* и Facebook*.

*Принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.