Герман Клименко предостерег россиян от покупки Android-смартфонов

Их использование может привести к утечке данных и появлению нежелательной рекламы.

Особенно это касается китайских «ноунеймов». На такие устройства следует устанавливать антивирусные программы, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по развитию интернета.

«Предустановленный вирусный софт — что частая история. Когда мы покупаем китайские ноунеймы на AliExpress либо привозим из Китая, там сравниваются данные, которые утекают с телефона. Они в десять раз больше, чем когда мы покупаем официальные Samsung, Xiaomi или другие аппараты в наших салонах. Разница между утечками данных, которую организовал производитель, то есть которую он предустановил, большая. В целом покупка андроидной телефонии несёт за собой риски того, что у вас будут либо воровать ваши данные, либо показывать рекламу, которая вам не нужна. Когда ваш телефон начинает вести себя подозрительно: медленно работать, внезапная реклама всплывает, я рекомендую всем на Android-смартфоны ставить антивирус».

Ранее «Лаборатория Касперского» обнаружила на новых Android-устройствах вредоносное программное обеспечение под названием Keenadu. В основном вредоносная программа используется для мошенничества с рекламой. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель компании.