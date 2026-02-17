В Госдуме оценили возможность блокировки Telegram с 1 апреля

Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля.

Ранее о возможной блокировке мессенджера заявили ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники. По их информации, блокировка может произойти 1 апреля по аналогии с уже запрещенными сервисами — Instagram* и Facebook*.

«На мой взгляд, дата 1 апреля в распространяемых сообщениях неслучайна и выбрана с некоторым юмористическим подтекстом, — отметил депутат. — Более вероятной кажется блокировка не мессенджера в целом, а Telegram-каналов как потенциальных инструментов влияния на общественное мнение. То есть запрет писать в них, редактировать, как-то дополнять и так далее».

При этом, подчеркнул Свинцов, сам Telegram пусть и не слишком охотно, но все же сотрудничает с российскими властями: в качестве примера парламентарий привел блокировку более 230 тысяч каналов, содержащих запрещенную информацию.

«В настоящий момент наиболее принципиальными для нас являются три момента: создание российского юрлица, хранение персональных данных наших граждан на территории Российской Федерации и уплата налогов, — заключил собеседник издания. — Здесь пока что движение навстречу со стороны руководства мессенджера не такое активное, а по персональным данным и юрлицу его вообще нет. Поэтому и применяются поступательные ограничения. И, повторюсь, следующим логичным шагом я вижу именно блокировку каналов, в то время как сам Telegram в качестве мессенджера может сохранить работоспособность и после 1 апреля».

* Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России