На Земле началось солнечное затмение

Около 20 минут назад в Антарктиде на Землю упала полутень Луны - началось первое из двух солнечных затмений этого года. Примерно через 1,5 часа, в 14:44 по Москве, Луна полностью соединится с Солнцем и образует на небе огненное кольцо, которое смогут увидеть максимум несколько десятков человек на Земле, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

Одно из таких мест - российская антарктическая станция Мирный: верхний снимок, сделанный около 10 минут назад. Еще одно - принадлежащая Австралии исследовательская антарктическая станция Дейвис, в которой кольца не будет, но все равно фаза будет почти максимальной: нижний снимок, снятый примерно в то же время.

Увидеть Солнце на камерах не получается, но можно представить обстановку. А кроме того, в целом, завораживает мысль, что видишь Антарктиду почти в реальном времени, - не скрывают эмоций специалисты. И как всегда шутят: "Пингвинов, к сожалению, не видно. Солнца тоже, но это не так обидно".

Ученые ИКИ РАН напомнили о солнечном затмении 17 февраля

На сайте лаборатории размещены фото с веб-камер станции Мирный и станции Дейвис.