СМИ назвали дату полной блокировки Telegram в России

Telegram в России полностью заблокируют с 1 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

Информацию подтвердили собеседники канала из нескольких ведомств. С этой даты Роскомнадзор приступит к полной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook* (принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Блокировка будет осуществляться на территории всей России. Ожидается, что мессенджер не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

В России начали замедлять Telegram

10 февраля в Роскомнадзоре заявили, что Telegram не соблюдает российское законодательство и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству. Ведомство подчеркивало, что продолжит ограничивать работу мессенджера, чтобы добиться от него исполнения законов. В РКН напомнили, что замедление начали применять еще в августе 2025 года, когда для пользователей в РФ была «частично ограничена» функция звонков.

