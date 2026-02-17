Windows заблокировали в России

Пользователи из России столкнулись с проблемами при обновлении операционной системы Windows. Как сообщает Mash, после начала ограничений работы Telegram у многих перестали приходить апдейты.

При попытке загрузить обновления система выдает ошибку «нет соединения с сервером обновлений Microsoft», а сам процесс может зависать на долгое время. Проблема затронула как владельцев лицензионных версий, так и пользователей пиратских сборок.

У некоторых обновления все же появляются, но скачиваются по несколько дней. Вероятная причина — усиление фильтрации интернет-трафика провайдерами на фоне замедления Telegram.

Под ограничения могли попасть IP-адреса и домены, через которые Windows получает обновления. Таким образом, в зону блокировок могла попасть и инфраструктура Microsoft. Официальных комментариев от Роскомнадзора пока не поступало.

Microsoft признала ошибки Windows

Ранее миллионы российских пользователей столкнулись с масштабными проблемами в работе Telegram 9 и 10 февраля. По данным сервиса Detector404, зафиксировано было более 13 тысяч жалоб.

Наибольшие трудности испытали жители Магаданской, Новосибирской и Самарской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа и Кировской области. Власти сообщали, что в отношении Telegram уже действуют ограничительные меры, и не исключили их дальнейшего усиления.