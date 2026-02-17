В Польше нашли загадочный глиняный штамп возрастом 2500 лет

Археологи из Музея в Ярославе сообщили о необычном открытии на юго-востоке Польши — небольшого глиняного штампа, который может оказаться первым инструментом для нанесения узоров на ткань или тело.

Если гипотеза подтвердится, находка станет важным свидетельством культурных связей раннего железного века между польскими общинами и регионами Карпатского бассейна.

Обнаружение и археологический контекст

Артефакт был найден году в деревне Неновице, недалеко от Ярослава, во время спасательных раскопок перед строительством автомагистрали А4. Раскопки выявили остатки поселения VI–III веков до н.э. Первые поселенцы принадлежали к поморской культуре, мигрировавшей с северо-запада. С IV века до н.э. появились новые группы, связанные с ясторфской культурой, которую историки связывают с ранними германскими племенами, включая бастарнов и скиров. Среди множества находок особенно выделялся маленький глиняный предмет необычной формы с геометрическим узором.

Форма и узор

Высота артефакта — 4,3 см, основание 4,2 на 3,7 см, стороны слегка вогнутые, ручка сломана. На поверхности выгравированы линии, треугольники и круги. Первоначально предмет могли принять за фрагмент фигурки или постамента «огненного животного» — ритуального объекта, известного в культуре Ясторф и связанном с культовыми практиками. Однако дальнейший анализ показал, что он более всего напоминает пинтадеру, используемую для нанесения рисунков через негативный отпечаток.

Пинтадера могла работать так: ее поверхность покрывали воском или смолой, затем ткань окрашивали. Участки, покрытые воском, не впитывали краситель, оставляя геометрический узор. Этот метод близок к современной технике резервного окрашивания тканей, известной в разных культурах.

Культурное и технологическое значение

Пинтадеры чаще всего находили в женских захоронениях вместе с палитрами, пигментами и небольшими сосудами.

«Штамп из Неновице подтверждает, что культурные связи между Польшей и Карпатским бассейном существовали задолго до Средневековья», — говорит Марцин Бургхардт, соавтор исследования.

Среди других находок на месте раскопок — желтые стеклянные бусины, веретенообразные пряслица необычной формы, а также одни из самых ранних образцов керамики, изготовленной на гончарном круге. Все это указывает на активный обмен технологиями и участие региона в дальних торговых сетях.

Археологическая ценность

Конрад Савинский, директор музея, отмечает, что открытие подчеркивает значение Ярославского региона как культурного перекрестка. Археологические спасательные работы позволили сохранить предмет, который иначе мог быть утрачен.

«Эта пинтадера меняет наше понимание ранней Польши и ее интеграции в европейские культурные сети», — добавил он.

Артефакт сейчас выставлен в постоянной экспозиции музея, где его могут увидеть посетители. Исследователи продолжают изучение, чтобы окончательно подтвердить его функции — нанесение узоров на текстиль, тела или участие в ритуальных практиках.