Microsoft признала ошибки Windows

Корпорация Microsoft признала ошибки, из-за которых пользователи Windows 11 столкнулись с «черным экраном смерти». Об этом сообщает издание TechRadar.

На проблемы начали жаловаться еще в начале года. Выяснилось, что у ряда пользователей может возникнуть критическая ошибка, вызывающая «черный экран смерти». Также владельцы персональных компьютеров рассказали, что часто сбой сопровождает сообщение об ошибке Kernel Security Check Failure, что связано с проверкой безопасности ядра. В Microsoft признали проблему и начали выпускать устраняющий ее патч.

По словам журналистов, с неполадками чаще всего сталкивались геймеры — критическая ошибка преследовала их при запуске игр. Большая часть отчетов касается компьютеров, оснащенных видеокартами Nvidia, однако проблемы наблюдают и пользователи других видеокарт.

Вместе с тем в Windows 11 нашли ошибку, из-за которой операционная система (ОС) может препятствовать подключению компьютера к Wi-Fi-сети, защищенный по стандарту WPA3. В Microsoft заявили, что февральское обновление должно устранить и эту неполадку.

В середине февраля стало известно, что Microsoft запретила скачивать образы Windows для установки через сторонние сервисы. О проблеме рассказал создатель одной из таких программ — Rufus — Пит Батард.