В ИКИ РАН заявили о странном поведении Солнца
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о странном поведении Солнца.
Как говорится в Telegram лаборатории, ночью «началась и тут же закончилась» магнитная буря уровня G2. При этом она стала самой сильной в феврале.
«Вообще, Солнце ведёт себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина. Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа», — отметили учёные.
Ранее в ИКИ РАН заявили о спаде активности на Солнце.