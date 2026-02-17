В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о странном поведении Солнца.

Как говорится в Telegram лаборатории, ночью «началась и тут же закончилась» магнитная буря уровня G2. При этом она стала самой сильной в феврале.

«Вообще, Солнце ведёт себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина. Полярные сияния продолжительностью 40 минут. Теперь вот магнитная буря длительностью меньше часа», — отметили учёные.

Ранее в ИКИ РАН заявили о спаде активности на Солнце.