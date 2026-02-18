RuStore получил перевод на китайский язык

Магазин приложений RuStore представил версию консоли для разработчиков на китайском языке.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, всего за год количество паблишеров из Китая на отечественной платформе увеличилось на 30%, а число опубликованных ими приложений выросло в 2,5 раз.

Ожидается, что локализация упростит процесс публикации и управления приложениями, а также сократит временные и операционные затраты.

Представитель сервиса сообщил "РГ", что RuStore в целом стал более привлекателен для зарубежных разработчиков: за год их количество выросло вдвое. Особенно активны при этом паблишеры из азиатских стран. Указывается, что в два раза выросло число приложений из Сингапура и Гонконга, а также за несколько месяцев в каталог было добавлено 50 новых приложений из Вьетнама.

"Китайские компании активно продвигаются в RuStore - на них приходится 70% всех иностранных рекламных бюджетов за последние 2 года. Также растет интерес и нашей аудитории к азиатскому контенту. За год количество трат в китайских играх в RuStore выросло в 5 раз. Локализация консоли - логичное развитие бизнеса в этой стране", - прокомментировал директор по развитию бизнеса RuStore Илья Ульянов.

Подчеркивается, что объем рекламных инвестиций зарубежных разработчиков в RuStore вырос почти в 5 раз за 2025 год, а успех рекламных кампаний отразился и на финансовых показателях разработчиков: выручка китайских компаний в RuStore увеличилась в 18 раз по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что отечественный магазин получил масштабный апдейт с новым интерфейсом.