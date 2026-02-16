На Солнце появилось пятно, похожее на дракона
На Солнце появилось пятно, внешне напоминающее дракона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Как объяснили ученые, пятно является корональной дырой — особым образованием в верхнем слое солнечной атмосферы. Когда в этой области снижается плотность и температура плазмы, на изображениях в рентгеновском диапазоне проявляются характерные темные пятна.
Последняя корональная дыра, как отметили ученые, напоминает изображение дракона. В лаборатории добавили, что при определенном воображении на снимке можно даже увидеть пламя, которое выдыхает дракон.
«Красивая корональная дыра на Солнце. Дракон», — сообщили в (ИКИ) РАН.
Ранее на Солнце произошла сильная вспышка.