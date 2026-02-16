На Солнце появилось пятно, похожее на дракона

На Солнце появилось пятно, внешне напоминающее дракона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Как объяснили ученые, пятно является корональной дырой — особым образованием в верхнем слое солнечной атмосферы. Когда в этой области снижается плотность и температура плазмы, на изображениях в рентгеновском диапазоне проявляются характерные темные пятна.

Последняя корональная дыра, как отметили ученые, напоминает изображение дракона. В лаборатории добавили, что при определенном воображении на снимке можно даже увидеть пламя, которое выдыхает дракон.

«Красивая корональная дыра на Солнце. Дракон», — сообщили в (ИКИ) РАН.

Ранее на Солнце произошла сильная вспышка.