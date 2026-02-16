Microsoft ужесточила загрузку образов Windows

Корпорация Microsoft ограничила возможность загрузки ISO-образов через сторонние утилиты, такие как Rufus. Ограничения затронули тестовые сборки Windows 11 build 28020.1611 и Windows Server build 29531, сообщает Neowin.

© Microsoft

О первых случаях блокировки сообщил пользователь форума Microsoft под ником ChronoVore. По его словам, при попытке загрузки образа система выдает сообщение о блокировке IP-адреса якобы из-за маскировки под другие сервисы. Пользователь утверждает, что не использует VPN или прокси-сервисы.

С аналогичными трудностями столкнулись пользователи Rufus. Разработчик утилиты Пит Батард предположил, что Microsoft могла внести изменения в механизмы проверки источников загрузки. По его мнению, компания стремится стимулировать использование официального инструмента Media Creation Tool (MCT) для получения образов системы.

В обсуждении на GitHub Батард также заявил, что Microsoft, вероятно, намеренно идентифицирует и блокирует работу скрипта Fido, применяемого для прямой загрузки ISO. По его словам, подобная блокировка требует активных действий со стороны разработчика операционной системы.

Официальных комментариев от Microsoft по поводу ограничений пока не было.