Почему змеи рано или поздно становятся каннибалами?

Каннибализм может выглядеть как редкое, неестественное явление, но в дикой природе в нем нет ничего не обычного. По факту, змеи особенно склонны к поеданию сородичей — даже те, что никогда не были связаны между собой. Портал livescience.com рассказал о научной работе, выяснившей, почему змеи становятся каннибалами.

Как утверждает исследование, опубликованное в научном журнале Biological Reviews, каннибализм проявляется в разных контекстах, но, в целом, он встречается среди разных видов змей, потому что им выгодно принимать оппортунистические решения в плане диеты.

Так, самые хорошо известные примеры каннибализма в дикой природе принадлежат паукам и богомолам, поедающим своих партнеров во время спаривания; самкам может быть выгодно съесть самца, и это далеко не уникальный случай.

Хотя ранее многие ученые считали каннибализм негативной адаптацией, которая не приносит пользы виду в целом, в последнее время появляется все больше новых исследований, строящих гипотезы об эволюции этого поведения. Например, оно может помогать родителям контролировать численность потомства, возникать в качестве реакции на ограниченную доступность ресурсов или быть спонтанным — при возможности.

Каннибализм среди змей раньше описывали в коротких, изолированных докладах. Например, самцы ящеричной змеи иногда поедают самок во Франции — предполагалось, что каннибализм становится результатом дефицита пищи, особенно в сложные периоды вне сезона спаривания. Но согласно свежему исследованию, каннибализм не просто широко распространен — он эволюционировал в разных регионах и группах змей, не зависевших друг от друга.

Для составления статистики авторы исследования изучили 503 задокументированных случая каннибализма среди 207 вида змей. Документы охватили множество групп пресмыкающихся, обитавших на разных континентах, включая диких змей и тех, что держали в неволе.

Анализ показал, что каннибализм наиболее распространен среди ужеобразных, гадюковых и аспидовых змей. Первые — крупнейшее семейство змей, и на него пришлось 29% случаев. Поскольку в дикой природе они обычно не охотятся на других змей, ученые считают, что в этой группе каннибализм может быть связан со стрессорами, вроде недоступности других источников пищи. На гадюковых пришлось 21% случаев каннибализма, но они, по большей части, происходили в неволе.

Наконец, семейство аспидовых, куда входят кобры, ответственно за 19% зафиксированных случаев каннибализма. По мнению авторов работы, в этом нет ничего странного, поскольку кобры охотятся на сородичей и в природе.

Почти половина видов змей-каннибалов придерживается всеядной диеты — возможно, это один из факторов, влияющих на их склонность к каннибализму. Но по этому пункту ученые не готовы делать окончательные выводы, поскольку лишь 47,7% змей-каннибалов всеядны. Если бы эта цифра была выше, то и подтверждение прямой связи между феноменами было бы тверже.

При этом у каннибалистического поведения может быть связь со структурой челюстей; если змея не может открыть пасть достаточно широко, чтобы проглотить сородича, то она и не будет на него охотиться. Ни одна змея без этой способности не была замечена за каннибализмом.

Несмотря на то, что улики и свидетельства о случаях каннибализма чаще всего анекдотичны, исследование все равно предоставило пищу для размышлений. Ученых поразил тот факт, что каннибализм эволюционировал независимо 11 раз в разных ответвлениях змей. Так как они обитают на всех континентах, кроме Антарктики, и адаптировались к большинству экологических ниш, каннибализм может отражать уникальную способность змей приспосабливаться к любым условиям.