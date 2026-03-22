Почему у кошек светятся глаза в темноте?

Древние египтяне думали, что в кошачьих глазах после заката прячется Солнце — потому они и блестят. Но, на самом деле, реальную причину сверкания глаз кошек нашли менее века назад, и еще позже — разобрались, как этот блеск влияет на их зрение. Портал popsci.com рассказал, почему у кошек сверкают глаза в темноте.

У всех глаз, включая человеческие, есть сетчатка: тонкий слой в задней части глаза, который поглощает свет и превращает его в сигналы, интерпретируемые мозгом. О сетчатке можно думать, как о прозрачном, поглощающем свет экране.

Но у кошек строение глаза немного отличается. Прямо за сетчаткой кошачьего глаза находится зеркальный слой под названием тапетум. Если в человеческих глазах свет поглощается сетчаткой, то в кошачьих он проходит через нее, попадает на тапетум и отражается назад через сетчатку. Таким образом, у глаза есть два шанса ухватить свет, и свечение кошачьих глаз — на самом деле свет, отражаемый тапетумом.

Благодаря этой особенности кошки куда более чувствительны к освещению, чем люди — они могут улавливать даже мельчайшие объемы света. Обычная кошка может видеть в пространстве, которое покажется человеку непроглядно темным, что полезно для животных, охотящихся ночью.

Примечательно, что кошки — далеко не единственные звери, обладающие тапетумом. Он также есть у коров, овец, козлов и лошадей, возможно для того, чтобы находить хищников ночью. А рыбам, дельфинам и китам зеркальная пленка в глазах помогает лучше видеть в темных, мутных водах. У людей, белок, свиней и большинства приматов такого преимущества нет, потому что они активны днем и не нуждаются в ночном зрении.

На этом фоне нет ничего удивительного в том, что современные ученые заимствуют идеи у строения кошачьих глаз. Например, доктор Ен Мин Сон из Корейского института передовых технологий недавно разработал камеру, вдохновленную кошачьими глазами — она оснащена рефлективным слоем, который, как тапетум, призван улучшить качество изображений при низком освещении. Она также имеет другую характерную черту кошачьего глаза — вертикальный зрачок.

При ярком дневном свете кошачьи зрачки сжимаются до вертикальных щелочек, чтобы заблокировать лишний свет и защитить чувствительную сетчатку. Вертикальная форма также повышает резкость контуров объектов, что помогает кошкам очень точно оценивать расстояния — незаменимый навык при охоте на добычу.