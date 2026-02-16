На Байконуре начали предполетные испытания «Прогресса МС-33»
На космодроме Байконур начали предполетные испытания грузового корабля «Прогресс МС-33».
Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».
«На космодроме корабль хранился с конца 2025 года. Корабль осмотрели, уделив особое внимание состоянию панелей солнечных батарей и бортовых систем», — говорится в публикации.
В ноябре госкорпорация сообщила, что корабль на Байконуре проходит испытания в безэховой камере.
В октябре «Роскосмос» сообщил, что на космодром прибыл «Прогресс МС-33».