В базе Geekbench замечен еще не представленный iPhone 17e

Ожидается, что презентация нового бюджетного смартфона Apple, iPhone 17e, состоится 19 февраля. Также появились результаты тестироания нового гаджета в Geekbench 6, впервые опубликованная инсайдером X Абхишеком Ядавом, и возможно, раскрываюшая некоторые подробности о производительности.

Согласно данным бенчмарка, iPhone 17e с 8-ядерным процессором с частотой 3,76 ГГц набрал 2560 баллов в одноядерном тестировании и 8553 баллов – в многоядерном испытании. Напомним, у iPhone 16e следующие результаты – 3240 и 7969 баллов соответственно. Однако результаты тестов Geekbench 6 вызывали значительный скептицизм из-за несоответствий в технических характеристиках. Эксперты предполагают, что эти цифры сфабрикованы профессионалами.

Самый большое недоверие в просочившихся отчетах вызывает идентификационный номер устройства. В то время как модель iPhone 16e обозначена как «iPhone 17.5», в новой утечке для iPhone 17e используется код «iPhone 99.11». Это доказывает, что источник утечки полностью отклоняется от стандартов именования Apple.

Кроме того, утверждается, что устройство будет оснащено 8-ядерным процессором и 10 ГБ оперативной памяти. Однако Apple уже много лет использует 6-ядерную конфигурацию в своих чипсетах серии A, и ожидается, что в бюджетных моделях объем оперативной памяти не превысит 8 ГБ. Более того, заявленная тактовая частота процессора в 3,76 ГГц значительно ниже ожидаемых 4,26 ГГц, что полностью подрывает доверие к появившейся утечке.

