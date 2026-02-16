Массовый сбой произошел в работе соцсети X

Пользователи по всему миру в понедельник, 16 февраля, пожаловались на сбой в работе социальной сети X. Они столкнулись с проблемами с загрузкой сайта и приложения, следует из данных сервиса Detector404, который отслеживает работоспособность сайтов. Причина масштабной неполадки пока неизвестна.

© Global look

Пользователи российского сегмента интернета 13 февраля пожаловались на сбои в работе множества сервисов. Проблемы возникли с чат-ботами character.ai и ChatGPT, а также с Discord, Cloudflare и «Почтой России».

10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. Ведомство отметило, что будет и дальше вводить эти ограничения, если руководство не начнет исполнять требования российского законодательства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты с представителями Telegram ведутся, однако мессенджер по-прежнему не выполняет российские законы, поэтому Роскомнадзор ограничивает работу сервиса.

Председатель «Справедливой России» и депутат Государственной думы Сергей Миронов назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто замедлил работу Telegram в России. Он добавил, что те люди, которые причастны к ограничениям, должны отправиться в зону специальной военной операции.