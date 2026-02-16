Microsoft закрыла популярный способ скачивания Windows

Корпорация Microsoft запретила скачивать образы Windows для установки через сторонние сервисы. На это обратило внимание издание Neowin.

На проблему пожаловались пользователи Windows Insiders. 12 февраля посетитель форума под ником ChronoVore заявил, что он не смог скачать ISO-образ Windows с сайта Microsoft, чтобы установить операционную систему (ОС) на свой компьютер. Автора поддержали несколько пользователей.

Также наличие проблемы подтвердил разработчик сервиса Rufus Пит Батард — с помощью его утилиты можно создавать загрузочные флешки из ISO-образов Windows. По словам журналистов медиа, ISO-образ можно свободно скачать с сайта Microsoft, но многим пользователям привычнее делать это с помощью сторонних программ типа Rufus. Судя по всему, компания временно или навсегда закрыла этот популярный способ.

Батард заметил, что для Microsoft несложно сломать инструмент создания загрузочных флешек с Windows, так как независимые проекты имеют открытый исходный код.

«Я почти уверен, что Microsoft заплатила одному из своих сотрудников за то, чтобы он придумал способ сделать это», — заявил Пит Батард.

В корпорации пока не отреагировали на жалобы пользователей. Проблема была зарегистрирована на сайте обратной связи Microsoft. Журналисты Neowin предположили, что Microsoft хочет, чтобы пользователи загружали Windows с помощью фирменных инструментов.

Ранее журналисты издания ZDNet рассказали, что в Windows 11 и 10 есть бесплатный инструмент создания резервных копий. Программа «Резервное копирование Windows» уже не поддерживается обновлениями, но продолжает работать.