Рассекречены бюджетные смартфоны Samsung

Корпорация Samsung скоро выпустит недорогие смартфоны Galaxy A37 5G и Galaxy A57 5G. Об этом стало известно изданию The Tech Outlook.

Упоминание новых девайсов заметили в сервисном каталоге Google Play Console. Телефоны Galaxy A37 и Galaxy A57 упоминаются под своими маркетинговыми названиями, но также в списке указаны и несколько версий аппаратов — скорее всего, для разных рынков.

Младший Galaxy A37 5G, который будет одним из самых дешевых устройств бренда, получит чип Exynos 1480, графический ускоритель Samsung Xclipse 530 и 6 гигабайт оперативной памяти. Смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой (ОС) Android 16. На задней панели будет расположена тройная камера, спереди — фронтальная камера, встроенная в экранный вырез. Аккумулятор получит емкость 4905 миллиампер-часов.

Старшая модель Galaxy A57 5G выйдет с процессором Exynos 1680, ускорителем Samsung Xclipse 550, 8 гигабайтами оперативной памяти и тоже получит Android 16 из коробки. В случае модели производитель не стал указывать емкость батареи, но отметил, что она будет поддерживать быструю зарядку 45 ватт.

Журналисты сделали вывод, что так как смартфоны появились в базе Google Play Console, их выхода стоит ожидать в ближайшие дни.

Ранее известный инсайдер Роланд Квандт раскрыл все характеристики смартфонов серии Samsung Galaxy S26. Он выяснил, что аппараты получат чип Exynos 2600, от 12 гигабайт оперативной памяти и батарею не больше 5000 миллиампер-часов.