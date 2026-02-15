Учёные доказали, что обезьяны умеют ревновать

Финские ученые, проведя наблюдения в Намибии, пришли к выводу, что молодые бабуины могут проявлять ревность к своим братьям и сестрам. Эта информация была опубликована газетой The New York Times.

Команда исследователей из Университета Турку в течение нескольких месяцев в 2021 году изучала поведение семей чакма-бабуинов (также известных как капские бабуины) в природном парке Цсаобис. Ежедневно фиксировалось, как подрастающие особи активно вмешивались в моменты, когда их мать уделяла внимание другим детенышам, чаще всего самым младшим. По словам Акселя Делоне, специалиста по поведенческой экологии, некоторые молодые бабуины демонстрировали "истерики", другие физически пытались занять место рядом с матерью, вытесняя "соперника", а третьи прибегали к более изощренным методам. Приводится пример, когда молодая самка отвлекла свою сестру игрой, чтобы получить возможность расположиться рядом с матерью.

Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. Исследователи склоняются к тому, что ревность является наиболее вероятным объяснением такого поведения. Хотя вопрос о способности приматов испытывать сложные эмоции долгое время вызывал дискуссии, авторы исследования считают свои выводы одними из наиболее убедительных на сегодняшний день. Чакма-бабуины — это крупные, высокосоциальные приматы, обитающие на юге Африки. Самки сохраняют свою принадлежность к родной группе на протяжении всей жизни и рожают потомство примерно раз в полтора-два года. В таком контексте конкуренция между сиблингами за материнское внимание является регулярным явлением.

Особое внимание было уделено грумингу — взаимного ухода за шерстью, который служит для укрепления социальных связей. Было замечено, что молодые бабуины гораздо чаще вмешивались, когда мать занималась уходом за шерстью другого детеныша, нежели когда она была свободна. Примечательно, что они в два раза чаще прерывали подобный контакт, если внимание матери доставалось младшему брату или сестре. Кроме того, конкуренция становилась более интенсивной между сиблингами одного пола.