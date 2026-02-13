Apple разрабатывает складной смартфон в стиле Galaxy Flip

Компания Apple тестирует складной iPhone в формате «раскладушки» с горизонтальной линией сгиба. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил азиатский инсайдер Fixed Focus Digital со ссылкой на данные цепочки поставок. Предполагается, что устройство может конкурировать с моделями Samsung Galaxy Z Flip 7 и современными версиями Motorola Razr.

© Apple

По данным источников, разработка ведется параллельно с другим складным iPhone, который должен складываться как книга и может выйти уже в этом году. При этом решение о запуске «раскладушки» в массовое производство пока не принято.

Ранее также сообщалось, что Apple изучает возможность выпуска смартфона с квадратным корпусом. Такой вариант может появиться позже первой складной модели компании, ориентированной на большой внутренний экран для просмотра видео, игр и многозадачности, тогда как «раскладушка» будет делать упор на компактность.

По слухам, первый складной iPhone может получить внутренний дисплей диагональю 7,8 дюйма без заметной складки, внешний экран на 5,5 дюйма, Touch ID, две основные камеры, процессор A20 и модем C2.

Ожидается, что он может быть представлен вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max осенью.

Ранее новый флагман Xiaomi оказался подробной копией iPhone 16 Pro.