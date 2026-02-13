В России произошел крупный сбой интернета

13 февраля в России произошли очередные сбои при работе с сайтами и приложениями. У многих пользователей не работают не только зарбуежные ресурсы, но и отчественные сервисы.

© Riot Games

По данным портала DownDetector, сбои коснулись приложений «Почты России», онлайн-кинотеатра Lampa, голосового мессенджера Discord, нейросети ChatGPT и других сервисов. Кроме того, пользователи жалуются, что у них нет возможности поиграть в популярный онлайн-шутер Valorant.

Причина сбоев может быть связана с очередной волной блокировок сервисов Amazon и Cloudflare, на которых работают многие современные сервисы. Ранее Роскомнадзор уже блокировал сервисы обеих компаний, предлагая российским организациям переходить на отечественные аналоги для защиты от DDOS-атак и оказания других услуг.