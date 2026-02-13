Школьник обнаружил окаменелость черепахи возрастом 48 млн лет

По информации Бюро по управлению земельными ресурсами США (BLM), на юго-западе Вайоминга 11-летний Турен Поуп нашел окаменелость черепахи возрастом около 48 миллионов лет.

Мальчик был в бассейне реки Грин-Ривер с бабушкой и дедушкой, собирая минералы, когда заметил необычный предмет среди камней. Турен сразу сообщил о находке в BLM. Специалисты оценили ее научную значимость и организовали полевое изучение, чтобы зафиксировать местоположение и условия сохранности окаменелости.

Мягкопанцирная черепаха эоцена

Окаменелость представляет почти полный панцирь мягкопанцирной черепахи, представителей семейства трионихидных. У этих черепах панцирь плоский и гибкий, не срастается полностью с нижней частью тела, что отличает их от твердых панцирей других черепах. Современные трионихиды ведут полуводный образ жизни, что позволяет предполагать, что древняя черепаха обитала в речных и озерных системах.

Возраст слоя горных пород, в котором была найдена черепаха, составляет примерно 50 миллионов лет. Геологический контекст показывает, что в эпоху эоцена регион был теплым и влажным, с множеством рек, ручьев и остатками древнего озера Госиут, создававшими условия для разнообразной фауны — от рыбы и крокодилов до млекопитающих и черепах.

Раскопки и работа специалистов

Для извлечения окаменелости BLM пригласило палеонтолога Джей Пи Кавигелли из Геологического музея Тейта при Касперском колледже. Раскопки велись аккуратно: слой за слоем удалялись породы, чтобы не повредить панцирь.

В процессе был обнаружен почти полный панцирь. Кости тела, кроме панциря, не сохранились. После извлечения окаменелость была транспортирована в Геологический музей Тейта, где волонтеры начали ее очистку и консервацию. Используются мягкие кисти и специальные растворы, чтобы удалять породы и стабилизировать материал. Работы ведутся постепенно, чтобы не разрушить тонкие структуры панциря.

На фотографиях, опубликованных музеем, показаны верхняя и внутренняя стороны панциря. Для наглядности рядом размещена небольшая игрушка, позволяющая оценить масштаб находки. Структура панциря хорошо сохранилась, что позволяет ученым изучать строение и возможное поведение черепахи.

Турен принимал активное участие в раскопках и получил возможность назвать черепаху «Маленький Тимми». Мальчик давно интересуется палеонтологией: в его коллекции есть зуб тираннозавра и череп молодого хищного динозавра, он ведет собственные блокноты с рисунками и заметками о находках.