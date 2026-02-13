На комете 3I/ATLAS обнаружены признаки жизни

Космический телескоп NASA SPHEREx обнаружил органические молекулы на межзвездной комете 3I/ATLAS, которая в декабре 2025 года пролетала мимо Земли. Об этом сообщает livescience.com

Среди найденных молекул — метанол, цианид и метан, важные для биологических процессов. Однако эти вещества могут быть результатом небиологических процессов. Комета стала третьей известной межзвездной, и ее происхождение остается предметом спекуляций. Она нагревается при приближении к звездам, что приводит к сублимации льда и выбросу газов.

Астрономы впервые заметили комету в июле 2025 года. Она движется миллиарды лет, набирая скорость благодаря гравитации. В декабре комета приблизилась к Земле на 270 миллионов километров.

Ученые получили новые шокирующие данные о комете-НЛО 3I/ATLAS

SPHEREx, сканирующий ночное небо, случайно наблюдал за кометой. Это позволило получить данные о составе газов вокруг комет. Комета продолжает свой путь, приближаясь к Юпитеру, где ее изучит аппарат «Юнона» перед тем, как она покинет Солнечную систему.