Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Федяевым прибыл на МКС

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 прибыл на Международную космическую станцию.

© NASA

Об этом сообщили в «Роскосмосе».

В экипаж Crew-12 входят космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, а также астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Ранее с мыса Канаверал во Флориде выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблём Crew Dragon.

Федяев рассказывал, что накануне старта к МКС приготовил борщ для коллег по миссии Crew-12 и персонала космодрома.