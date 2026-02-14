Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Федяевым прибыл на МКС
Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 прибыл на Международную космическую станцию.
Об этом сообщили в «Роскосмосе».
В экипаж Crew-12 входят космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, а также астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.
Ранее с мыса Канаверал во Флориде выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблём Crew Dragon.
Федяев рассказывал, что накануне старта к МКС приготовил борщ для коллег по миссии Crew-12 и персонала космодрома.