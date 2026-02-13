Сбер научит Gigachat писать и понимать по-татарски

Нейросеть GigaChat начали обучать татарскому языку. Об этом в ходе визита в Казань сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Уточняется, что проект реализуется Сбером в партнерстве с Академией наук республики Татарстан и направлен на поддержку языкового разнообразия и развитие цифровых сервисов.

Для обучения нейросети был создан массив данных, включающий литературу, прессу и учебные материалы на татарском языке. Процесс обучения ведется для последовательного повышения качества работы системы.

«Мы вместе с ведущими научными учреждениями страны стремимся сохранить языки народов России для будущих поколений. Технологии искусственного интеллекта — инструмент, позволяющий воссоздавать утраченное и беречь культурное наследие, что крайне важно для сохранения суверенитета и самобытности страны», — отметил Ведяхин.

Он добавил, что жители Татарстана представляют одну из крупнейших этнических групп в России и активно пользуются возможностями GigaChat на русском языке. В связи с этим Сбер начал обучать нейросеть именно татарскому языку.

«Теперь татарстанцы, особенно молодое поколение, предпочитающие новые технологии, могут задать вопрос нейросети на родном языке, сохраняя связь с традициями народа», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

Вице-президент Академии наук hеспублики Татарстан Айрат Хасьянов подчеркнул, что проект по развитию сервисов GigaChat на татарском языке рассматривается как один из приоритетных форматов сотрудничества с федеральными технологическими партнерами.

«Результаты проекта важны не только для решения прикладных задач цифровизации электронных услуг и документооборота на татарском языке, но и для сохранения культурной идентичности татарского народа», — сказал он.

В Сбере добавили, что GigaChat также изучает другие языки народов России, в том числе удмуртский, алтайский, башкирский и бурятский.