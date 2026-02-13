Огромное кладбище звезд обнаружили в космосе

Массивную «мертвую» галактику, заполненную остатками древних звезд, нашли астрофизики в космосе. Об этом пишут профильные медиаресурсы.

Звездное погребение находится на окраине спиральной галактики Мессье 37, расположенной в созвездии Возничего.

Астрономы были поражены, когда увидели в шаровом скоплении остатки десятков древних звезд. Им предстало редкое зрелище. Острословы сразу окрестили это место «кладбищем звезд».

Так называемые могильники звезд попадались и раньше. Но в них находились лишь единичные останки. А тут – огромный погост.

Не исключено, что космические некрополи есть и в других созвездиях. Проблема в том, что распознать их очень трудно.

Нынешняя находка расположена на расстоянии 2 млрд световых лет от Земли. Это невероятно далеко даже по космическим меркам. Так что астрономы могут найти еще более крупные скопления, где погребены почившие светила.