Ракета Ariane 6 впервые вывела на орбиту спутники Amazon

Компания Arianespace впервые запустила самую тяжелую модификацию ракеты Ariane 6. Пуск состоялся 12 февраля в 19:45 мск с космодрома Куру во Французской Гвиане. Носитель вывел на орбиту 32 спутника интернет-группировки Amazon Leo, ранее известной как Project Kuiper.

© Arianespace

Использовалась версия Ariane 64 с четырьмя твердотопливными ускорителями. Миссия получила обозначения Leo Europe 01 (LE-01) у Amazon и VA267 у Arianespace. Это первый коммерческий запуск новой ракеты, первый вывод спутников Amazon на европейском носителе и дебют удлиненного обтекателя.

Новые элементы в конфигурации ракеты

В этой миссии сразу несколько элементов использовались впервые:

конфигурация Ariane 64 — версия с четырьмя твердотопливными ускорителями до этого не летала. Все предыдущие запуски Ariane 6 выполнялись на варианте Ariane 62 с двумя ускорителями.

удлиненный обтекатель высотой 20 метров — он применен впервые, чтобы разместить крупную группировку спутников.

первый коммерческий полет Ariane 6 — ранее ракета выполняла только миссии демонстрационного и институционального характера.

первый запуск спутников Amazon на европейской ракете — до этого их выводили только Atlas V и Falcon 9.

Как прошел полет

Ракета стартовала со стартового комплекса ELA-4 и ушла по северо-восточной траектории. Через 2 минуты 25 секунд на высоте около 87 км отделились четыре ускорителя. Основная ступень продолжила работу, а на отметке 3 минуте был сброшен обтекатель.

Через 7 минут 43 секунды первая ступень выключилась и отделилась. Затем включилась верхняя ступень, которая позже снова запустила двигатель, чтобы вывести аппараты на орбиту высотой 465 км с наклоном 51,9 градуса.

Спутники начали отделяться примерно через 1 час 29 минут после старта и сходили с ракеты по одному в течение 25 минут. После проверки систем они поднимут орбиты до рабочей высоты около 630 км. Верхняя ступень после завершения миссии выполнила еще одно включение двигателя и сошла с орбиты, чтобы сгореть в атмосфере и не создавать космический мусор.

Первый полет в программе из 18 миссий

Этот полет стал первым из 18 запусков Ariane 6 для спутников Amazon Leo. Ранее аппараты выводили только ракеты Atlas V и Falcon 9 в 2025 году. После миссии LE-01 общее число спутников системы на орбите достигло 212, не считая двух демонстрационных аппаратов 2023 года. Компания уже получила разрешение увеличить группировку до более чем 7000 спутников.

Ariane 6 существует в двух вариантах. Версия 62 оснащена двумя ускорителями, а версия 64 — четырьмя. Обе используют одинаковую центральную ступень с водородно-кислородным двигателем Vulcain 2.1 и верхнюю ступень с двигателем Vinci, который может перезапускаться в полете. В разработке находится версия Ariane 6 Block 2 с новыми ускорителями P160C. Они на метр длиннее нынешних P120C и вмещают больше топлива, что должно увеличить грузоподъемность примерно на 10%. Испытания такого ускорителя прошли в апреле 2025 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2026-м.