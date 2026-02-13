Описана угроза всемогущего вируса на смартфонах

В интернете нашли опасный вирус, который может полностью взять под контроль зараженный смартфон. Об этом сообщает издание TechSpot.

На опасную программу обратили внимание специалисты компании iVerify. По их словам, шпионская платформа ZeroDayRAT работает как на устройствах Android, так и на iOS, включая последние версии операционных систем (ОС). Всемогущее программное обеспечение (ПО) продвигается через мессенджер Telegram — впервые его обнаружили 2 февраля.

Исследователи описали ZeroDayRAT как «шпионское ПО такого уровня сложности, для создания которого ранее требовалась поддержка государства». Описанную вредоносную программу чаще всего распространяют через SMS в рамках фишинговых атак.

После установки программы на смартфон хакеры начинают контролировать девайс через панель управления. Они получают доступ к информации об устройстве, включая его модель, ОС, состояние батареи, страну, информацию о сим-карте и операторе связи.

Специалисты iVerify подытожили, что для отдельных пользователей заражение ZeroDayRAT может означать «полную потерю личной конфиденциальности». Они призвали пользователей не переходить по неизвестным ссылкам и устанавливать программы только из проверенных источников.

Ранее компании Microsoft рассказала об атаке на пользователей Windows. Фирма выпустила патч безопасности, который устранил несколько уязвимостей.